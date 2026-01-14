В Белгородской области женщина погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль. Еще один человек госпитализирован с осколочным ранением, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

14 января в селе Зозули Борисовского округа дрон атаковал машину, в салоне которой находились два человека. Женщина от полученных травм скончалась на месте, водитель госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги, уточнил Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибшей.

«Транспортное средство уничтожено огнем», — резюмировал он.

В полночь Гладков также сообщал о гибели мирного жителя — в Шебекино скончался мужчина в результате детонации беспилотника.

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе», — написал он.

Через три часа после этого губернатор оповестил жителей о ракетной опасности, призвав спуститься в подвал. Спустя 16 минут тревогу отменили.

Губернатор добавил, что в результате ночных обстрелов в нескольких селах были повреждены дома и автомобили. В Зозули и Шебекино повреждения также получили линии электропередачи. В то же время часть села Смородино в Грайворонском округе временно остается без света.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что при разборе завалов в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки дронов ВСУ спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается. До этого Слюсарь сообщал о четырех пострадавших жителях Ростова-на-Дону и Мясниковского района, среди которых четырехлетний ребенок. По его информации, в ночь на 14 января была отражена воздушная атака в десяти городах и районах Ростовской области.

По данным Минобороны России, всего за прошедшую ночь было сбито 48 украинских беспилотников. 25 перехватили над Ростовским регионом, 13 — над Ставропольским. Пять дронов ликвидировали над Брянской областью, три — над Крымом. Еще по одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями.