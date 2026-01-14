При разборе завалов в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что личность погибшего устанавливается.

Также Слюсарь сообщил, что в ночь на 14 января была отражена воздушная атака в десяти городах и районах Ростовской области — Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.

Ранее губернатор говорил о четырех пострадавших жителях Ростова-на-Дону и Мясниковского района, среди которых четырехлетний ребенок. Слюсарь уточнил, что из-за атаки дронов загорелись здания промышленного и складского предприятий в Ростове-на-Дону.

В многоэтажном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова были повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах здания. Для жителей развернули пункт временного размещения.