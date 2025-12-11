Президент США Дональд Трамп разочарован в обеих сторонах украинского конфликта. Американскому лидеру надоели бесконечные дискуссии, и он настаивает на конкретных действиях для завершения боевых действий между Россией и Украиной, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что представители администрации Трампа только за последние недели потратили на переговоры с российской, украинской и европейской сторонами более 30 часов.

«Ему [президенту США] надоели встречи просто ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, он хочет завершения этой войны», — сказала Левитт.

Это заявление прозвучало в связи с предстоящей встречей в Париже 13 декабря, где представители Украины, Франции, Германии и Великобритании обсудят мирное урегулирование. Как сообщал портал Axios, на повестке дня будут новые территориальные предложения Киева.

Левитт уточнила, что Вашингтон направит своего представителя на эту встречу только в том случае, если увидит реальные перспективы для заключения соглашения.

«Если будет реальный шанс на подписание мирного соглашения, если мы почувствуем, что эти встречи достойны времени кого-то из США на этих выходных, мы отправим своего представителя», — сказала, отвечая на вопрос, будет ли на встрече в Париже представитель Белого дома.

Российская сторона положительно оценивает усилия администрации Трампа, однако признает сложность достижения компромисса.

Президент России Владимир Путин 2 декабря провел в Кремле встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Российский лидер отметил, что американский мирный план, разделенный на четыре тематических блока, в целом может стать основой для будущих договоренностей, но требует серьезной дипломатической доработки.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский план нуждается в корректировке. Киев уже направил Вашингтону свой ответ на обновленный вариант документа. Новая версия предполагает многостороннее соглашение с участием Украины, России, США и Европы, а также гарантии безопасности для Киева.

В то же время, как писало Politico, переговоры о таких гарантиях между США и ЕС проходят напряженно: европейские лидеры начинают задумываться о сценарии, в котором им придется самостоятельно обеспечивать безопасность континента без ведущей роли Вашингтона.