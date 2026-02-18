В Бийске возбуждено уголовное дело по сообщению СМИ о травмировании семилетней девочки в детском саду. Травма грозит ампутацией пальца, сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

«При этом сообщается, что после получения ребенком травмы сотрудники дошкольного учреждения не предприняли своевременных мер к вызову скорой медицинской помощи», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям сотрудников детского учреждения.

«112» со ссылкой на мать пострадавшей писал, что детей отвели на физкультуру, для чего они спустились на первый этаж и встали между спортзалом и дверью. В это время из спортзала выходила другая группа, и воспитательница попросила ее дочь и других детей прижаться к стенке, чтобы дать пройти остальным. Она прижалась к стене и положила руку на открытую дверь. В этот момент один из мальчиков закрыл дверь и придавил ей палец.

Мать сообщила, что ребенок начал истекать кровью, но сотрудники детского сада якобы просто меняли ей повязку на пальце и ждали приезда родителей.

«Шокированная мать отвезла ребенка в больницу, там палец зашили, но на этом испытания семьи не закончились», — отмечал телеграм-канал.

Также женщина рассказала «112», что ее дочке грозит ампутация пальца из-за торчащей кости.