В Чечне сформировали мобильные огневые группы противовоздушной обороны. Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов на совещании главы республики Рамзана Кадырова с силовым блоком.

«В целях оперативного выявления и нейтрализации угроз сформированы мобильные огневые группы из числа сотрудников МВД, Росгвардии и Минобороны, которые обеспечены всем необходимым», — сказал Даудов.

Мероприятия по усилению защиты воздушного пространства в Чечне проводились по поручению Кадырова, отметил глава правительства. Средства ПВО работают в регионе круглосуточно, добавил он. Глава Чечни назвал меры по защите воздушного пространства в республике исчерпывающими.

С начала 2026 года Минобороны России дважды сообщало о сбитых над Чечней беспилотниках: вечером 2 февраля и 7 января. В обоих случаях было уничтожено по одному дрону.

5 декабря в результате атаки украинских БПЛА получил повреждение один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». Кадыров сообщил, что никто не пострадал, а здание будет восстановлено в кратчайшие сроки. На следующий день, 6 декабря, глава Чечни сообщил о масштабных ударах по объектам на территории Украины в ответ на атаку в Грозном.