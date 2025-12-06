Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о масштабных ответных ударах по объектам на территории Украины. По его словам, это стало реакцией на недавнюю атаку по мирному объекту в Грозном.

«Наш ответ на атаку по мирному объекту Грозного, как я и обещал, не заставил себя ждать. Прошедшую ночь укрорейх запомнит надолго», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он заявил, что под удары попали военно-промышленные и ключевые энергетические объекты в разных районах Украины. В перечень пораженных целей, по словам чеченского лидера, вошли подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, места сборки беспилотников, объекты ПВО, портовая инфраструктура, железнодорожные узлы, используемые для доставки грузов, и места скопления военной техники.

Первый удар, как утверждает Кадыров, был нанесен в 00:40 по московскому времени по Чернигову и Фастову. Сообщается о мощных взрывах в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и других областях.

По словам главы Чечни, до 9 утра было поражено более 60 целей с использованием различных видов вооружения, включая «Герани», ракеты «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр». «Нанесен непоправимый урон по тылу врага», — отметил он.

Кадыров охарактеризовал эти действия как «исчерпывающий» ответ на последние, по его выражению, террористические атаки Киева. Он также заявил, что операция продолжается.

«Это еще далеко не все. Продолжение следует. Могу уверенно обещать любителям бить по нашим гражданским объектам, что чем дальше, тем все мрачнее будет для них становиться», — написал Кадыров, добавив, что воздушные тревоги звучали по всей Украине и утром.

В заключение глава Чечни выразил благодарность министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генштаба Валерию Герасимову, командующему ВКС Виктору Афзалову, а также Региональному оперативному штабу по проведению СВО во главе с председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым. Он оценил их работу как «идеально проделанную» и отметил «молниеносное огневое реагирование и точные удары по обозначенным целям».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке атаки украинского беспилотника на один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». В своем телеграм-канале он охарактеризовал этот инцидент как признак слабости Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не способны к успехам на поле боя и пытаются компенсировать это ударами по гражданским объектам.

Напомним, 5 декабря Кадыров подтвердил появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что в результате налета украинских БПЛА получило повреждение одно из зданий высотного делового комплекса Грозный-сити. По его словам, при атаке никто не пострадал, а поврежденная высотка будет восстановлена в ближайшее время. Также чеченский лидер предупредил Киев о скором принятии ответных мер и пообещал ВСУ «подарок» лично от себя.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя случившееся, выразил уверенность в том, что возмездие за удар по Грозному не заставит себя звать. По его словам, виновников этой атаки стоит пожалеть, поскольку «чеченцы — люди сильные».