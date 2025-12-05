Вооруженные силы Украины продолжают показывать свою «террористическую сущность», но виновные в атаке на столицу Чечни получат ответ по полной, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал «Ленте.ру» удар украинских БПЛА на Грозный утром 5 декабря.

По словам парламентария, Украина по-прежнему стремится спровоцировать Россию на ответный удар по мирным целям. Однако ВС России этого делать не будут, считает Колесник.

Он выразил уверенность в том, что военно-промышленные объекты и критическая инфраструктура Украины получат ответ «по полной в кратном размере».

«Они зря все-таки это сделали. Чеченцы — люди сильные, и память у них хорошая. Вот этой цепочке, которая принимала участие в принятии решения по удару по Грозному, я ей просто не завидую», — заключил Колесник.

Утром 5 декабря местные оппозиционные телеграм-каналы сообщили об ударе беспилотников по комплексу «Грозный-Сити» в Грозном. На опубликованных кадрах виден пожар на верхних этажах бизнес-центра. Канал «Грозный ЧП 95» в свою очередь напомнил об уголовной ответственности за съемку мест падения беспилотников.

Позднее источник RT в правоохранительных органах подтвердил, что в здание действительно врезался украинский БПЛА. Информации о пострадавших не поступало, как и официальных комментариев по поводу произошедшего.

В Росавиации дважды сообщали об ограничениях на взлет и посадку самолетов в аэропорту Грозного — в 6:25 и 10:10 по мск. В 10:40 ограничения были сняты. О приостановке работы объявляли и воздушные гавани Махачкалы, Магаса и Владикавказа, там ограничения также сняты.

Всего в ночь на 5 декабря российские силы ПВО сбили 41 украинский БПЛА — В Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

При атаке на Краснодарский край были повреждены элементы инфраструктуры порта в Темрюке. По данным регионального оперштаба, там произошел пожар, для тушения которого привлекли 32 специалистов и восемь единиц техники.

Последний раз ВСУ пытались атаковать Чечню в августе 2025 года. Тогда глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в ночи на 9 и 10 августа украинские дроны дважды предпринимали попытки ударить по объектам в регионе, однако были своевременно перехвачены.

Ранее дроны ВСУ несколько раз атаковали регион в декабре 2024 года. В результате одной из атак пострадали «мирные люди», говорил Кадыров, не уточняя их количества. Еще один дрон упал на территории Управления Росгвардии по Чеченской Республике.