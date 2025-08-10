В ночи на 9 и на 10 августа украинские беспилотники пытались атаковать объекты на территории Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, были сбиты два дрона.

«В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении Кадырова.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава Чечни. Он выразил благодарность республиканскому оперштабу, а также личному составу и командованию ВКС России «за оперативные и скоординированные действия».

Пост Кадырова сопровождается видео, на котором показаны обломки сбитых дронов.

Минобороны России не сообщало о сбитых в Чечне беспилотниках в сводках за 9 и 10 августа.

Шелковский и Надтеречный районы Чечни находятся на севере республики, у границ со Ставропольским краем, Северной Осетией и Дагестаном.

Последний раз Чечня подвергалась атаке беспилотников в декабре 2024 года. 15 декабря регион атаковали три дрона, два из них сбила ПВО, третий упал на территории ОМОНа “АХМАТ-Грозный” управления Росгвардии по региону.

По меньшей мере дважды беспилотники пытались атаковать специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне в центре Грозного. В результате атаки 4 декабря «пострадали мирные люди», заявил Кадыров, но не уточнил их количество. Кроме того, по его словам, были разрушены крыша здания и автозаправка. 12 декабря сдетонировавший в воздухе дрон повредил кровлю здания и выбил стекла, легкие ранения получили четверо военнослужащих, находившихся в карауле, сообщил Кадыров.

Впервые Чечня подверглась атаке дронов в октябре 2024 года, когда БПЛА атаковали университет спецназа в Гудермесе. В результате загорелась крыша здания. Изначально Кадыров сообщил, что погибших и пострадавших нет, но позже заявил, что в результате атаки есть жертвы среди украинских пленных, содержащихся в том числе на территории университета.

После атаки БПЛА на Гудермес глава Чечни рассказал, что поручил командирам на передовой больше не брать в плен военных ВСУ, а сразу их убивать. Позже Кадыров заявил, что отменил этот приказ.