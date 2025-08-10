Над регионами России в ночь на 10 августа сбили более 120 беспилотников. В Саратовской области в результате атаки погиб один человек, промышленное предприятие получило повреждения. Что известно — в материале RTVI.

Минобороны России сообщило об уничтожении 121 беспилотника в ночь на воскресенье. Больше всего дронов ― 29 ― перехвачено над Краснодарским краем.

Над Крымом сбито 15 дронов, над Брянской областью ― 13, над Белгородской ― 12, над Воронежской ― девять, над Саратовской и Ставропольским краем ― по восемь, над Калужской областью ― семь, над Тульской ― шесть, над Ростовской ― пять, над Рязанской ― четыре, над Азовским морем ― два, над Смоленской, Орловской и Тверской ― по одному.

Утром Минобороны отчиталось о еще пяти сбитых беспилотниках над Калужской областью. Вечером 9 августа и утром 10-го вводились временные ограничения в аэропортах Сочи, Владикавказа, Грозного, Калуги, Магаса и Саратова, предупреждала Росавиация.

В Саратовской области дрон упал во дворе жилого дома, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Один человек погиб, еще один госпитализирован. Нескольким пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, их точное число не сообщается.

Жители трех домов эвакуированы, для них организован пункт временного размещения в школе. В части квартир выбило окна, несколько автомобилей повреждено.

«Я чуть с кровати не слетела, как взорвалось. У меня сорвало весь балкон, кухонные окна», ― рассказала «Известиям» одна из жительниц поврежденного дома.

По ее словам, погибший мужчина «детей отправил за дом ― вывести хотел, а сам пошел, в него попало, и насмерть». Женщина добавила, что это произошло на глазах его жены.

Другая жительница дома рассказала, что остекление повредило ударной волной.

«Страшно было очень, бежали люди, дети плакали», — сказала она.

По словам губернатора, повреждения также получило одно из промышленных предприятий. Подробности он не привел. На месте работают экстренные службы. Военкор Юрий Котенок пишет, что атаке подвергся саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Mash утверждает, что жители Саратовской области слышали не менее 17 взрывов во время атаки дронов. БПЛА были замечены в Ленинском и Заводском районах, у автовокзала, на Тульской улице и в Энгельсе, пишет канал. Также сообщается о неразорвавшихся обломках дронов и нескольких возгораниях.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в регионе был «самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время». По его словам, ВСУ пытались атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе. «Все эти атаки успешно отражены, погибших и пострадавших в их результате нет», — написал Владимиров.

В Воронежской области беспилотники были уничтожены над семью муниципалитетами, рассказал губернатор Александр Гусев. В одном из них обломки дрона повредили стену жилого дома, пострадавших нет. Непосредственная угроза удара БПЛА была объявлена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах.

Жители Воронежа слышали не менее пяти взрывов, пишет Shot. В городе были перебои в работе интернета.

В Калужской области беспилотники уничтожены над Жиздринским, Куйбышевским и Хвастовичским районами, сообщил глава региона Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.

В Ростовской области БПЛА сбиты в Миллеровском и Чертковском районах, пишет губернатор Юрий Слюсарь. В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор. По словам Слюсаря, никто не пострадал. В зоне повреждения введен режим ЧС, оценивается ущерб, сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко.