Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке атаки украинского беспилотника на один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». В своем телеграм-канале он охарактеризовал этот инцидент как признак слабости Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не способны к успехам на поле боя и пытаются компенсировать это ударами по гражданским объектам.

Кадыров заверил, что в результате атаки никто не пострадал, а поврежденное здание будет восстановлено в кратчайшие сроки. Также он пообещал, что ответные меры последуют в ближайшее время, и украинские войска получат от него личный «подарок».

«От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него „подарок“ противник скоро получит», — написал глава Чечни.

«Грозный-Сити» — это комплекс из семи высотных зданий в центре Грозного, включающий офисы, жилые помещения, отель и торговый центр. Самая высокая башня достигает 145 метров. Строительство комплекса было завершено в 2011 году.

Утром 5 декабря местные оппозиционные телеграм-каналы сообщили о беспилотной атаке на комплекс «Грозный-Сити» в столице Чечни. Опубликованные видео и фото свидетельствовали о возгорании на верхних этажах одного из зданий. При этом канал «Грозный ЧП 95» предупредил подписчиков об уголовной ответственности за съемку мест падения дронов.

Позднее источник RT, близкий к правоохранительным органам, подтвердил факт падения украинского беспилотника на здание. При этом данных о пострадавших или официальных заявлений властей об инциденте на тот момент не поступало.

В тот же день Росавиация дважды, в 06:25 и 10:10 по московскому времени, вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Грозного, которые были отменены в 10:40.

Предыдущая попытка атаки беспилотников со стороны ВСУ на территорию Чечни была зафиксирована в августе 2025 года. Тогда глава республики заявил о двух ночных атаках на объекты в регионе 9 и 10 августа, отметив, что все дроны были перехвачены средствами ПВО.

Кроме того, украинские дроны наносили удары по Чечне в декабре 2024 года. По словам Кадырова, в результате одного из них пострадали «мирные люди» (точное число не уточнялось). Еще один беспилотник упал на территорию управления Росгвардии по республике.