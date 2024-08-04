В ходе расследования уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» появился новый свидетель, который дал показания против ранее арестованного фигуранта — Мухаммада Шарипзоды, подтвердив его причастность к нападению на концертный зал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в одном из них.

Уроженец Таджикистана Мухаммад Зоир Шарипзода, задержанный 4 апреля, стал 11-м арестованным фигурантом дела «Крокуса». Ему предъявлено обвинение в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), максимальным наказанием за которое является пожизненное лишение свободы.

4 апреля ФСБ сообщила о задержании троих пособников террористов в разных городах — в Москве, Екатеринбурге и Омске. Все они, по информации спецслужбы, являются выходцами из Центральной Азии. В ФСБ заявили, что двое задержанных переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористов, а третий занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание и устроили стрельбу, а затем подожгли концертный зал. Этот теракт стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России, в результате него погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан»* — афганское отделение террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

По делу о теракте арестовали 18 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей, которые пытались скрыться на машине, но были задержаны в Брянской области (все четверо оказались гражданами Таджикистана). Потерпевшими по делу признаны более 1,7 тыс. человек.

В ФСБ России отмечали, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на «Крокус» действительно «координировали» члены группировки «Вилаят Хорасан»*, но военная разведка Украины также имеет «непосредственное отношение» к нападению. В Киеве неоднократно отвергали подобные обвинения.

* организация признана в России террористической и запрещена