Призыв на срочную службу не связан с проведением военной операции на Украине, заявил в интервью «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей. Знаю, эта тема по-прежнему для них актуальна и продолжает обсуждаться сегодня. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут», — пояснил Бурдинский.

Он заверил, что срок службы по призыву не изменится и составит год. Ранее об этом же сообщили в Генштабе. Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский добавил, что призывников не будут привлекать к участию в военной операции в новых регионах.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с октября по декабрь в армию в России будет призвано 133 тыс. человек. Призываться на службу будут россияне в возрасте от 18 до 30 лет. В этом году новобранцы впервые смогут обжаловать решения призывных комиссий в досудебном порядке. Подать жалобу можно в том числе в электронном виде — через «Госуслуги».

Цифровой призыв

В середине сентября в трех регионах России — на Сахалине, в Рязанской области и Марий Эл — началась проверка Единого реестра воинского учета, через который в дальнейшем планируется уведомлять призывников о повестках в военкоматы. В Минцифры объясняли, что подобная рассылка будет осуществляться исключительно в информационных целях. Это означает, что она «не обязывает к выполнению юридически значимых действий».

Во время нынешнего призыва будут раздавать бумажные повестки — лично под расписку или заказными письмами. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что призыв будут проводить «по старым правилам» до тех пор, пока электронный реестр воинского учета не заработает полноценно. По прогнозам, тестирование сервиса закончится к 1 января 2025 года, отметил Картаполов.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с RTVI подтвердил, что осенний призыв будет проходить «по-старому», поэтому ориентироваться надо «на бумажную повестку». Заварзин отметил, что уведомления о внесении в электронный реестр воинского учета, которые начали приходить жителям разных регионов, — это «абсолютно нормальный процесс».

«Беспокоиться не надо», — заключил парламентарий.