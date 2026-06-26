Законопроект о введении смертной казни для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту RTVI сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов в Екатеринбурге.

«Сегодня законодательство разграничивает «бытовую» коррупцию и «государственную измену». Однако применительно к ситуациям, когда действия должностного лица, совершенные из корыстных побуждений, напрямую подрывают безопасность граждан и обороноспособность страны, мы сталкиваемся с пробелом в законодательстве. Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и государственной измене, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов», — пояснил Миронов.

Поправками в Уголовный кодекс вводится новый состав преступления — «Коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан», следует из законопроекта, имеющегося в распоряжении RTVI.

«За такие преступления предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Это требование времени, тех суровых реалий в которых мы живем, тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается страна. Когда деньги воруют при строительстве оборонительных сооружений, военных объектов, при производстве оружия и боеприпасов, при поставках в армии — это не хищение, а измена Родине. На совести подобных мерзавцев — хотя совести у них, конечно, нет — гибель наших военных и мирных жителей. Их не наказывать нужно, а карать и карать беспощадно», — убежден Миронов.

Это решение соответствует международной практике, также отмечается в сопроводительных документах к законопроекту. Высшая мера наказания за масштабную коррупцию успешно применяется в КНР, Вьетнаме, Таиланде. Как показывает опыт Китая, «публичная реализация таких приговоров является мощным превентивным фактором», говорится в пояснительной записке к поправкам в Уголовный кодекс.