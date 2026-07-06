В российском законодательстве появится два новых основания выдворять иностранцев — за дискриминацию и неповиновение военнослужащим на границе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, нижняя палата российского парламента рассмотрит поправки и дополнения в Кодекс об административных нарушениях, направленные на усовершенствование миграционной политики. Предлагается расширить список оснований для выдворения мигрантов-нарушителей до 45 статей КоАП.

Володин подчеркнул, что изначально планировалось увеличить этот перечень с нынешних 23 статей до 43, но потом к ним добавились еще две. «Вырастет более чем в два раза», — добавил он.

Первое, пояснил председатель Госдумы, — это дискриминация, «то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее».

Второе, по словам Володина, — это «неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации».

Спикер Госдумы уточнил, что на этой неделе планируется рассмотреть законопроект о поправках в КоАП и выйти на принятие законов, регулирующих вопросы трудовой миграции.

Он также выразил уверенность в том, что расширение перечня административных правонарушений, являющихся основанием для выдворения иностранцев из России, позволит повысить уровень общественной безопасности в стране и поспособствует установлению порядка в миграционной сфере.

Поправки с целью расширения списка оснований для выдворения мигрантов были анонсированы еще в середине мая. В частности, основанием для аннулирования уже выданного ВНЖ или отказа в выдаче нового станет наличие судимости по любой статье. Исключением станут случаи, когда иностранных граждан привлекали к ответственности у них на родине за действия, связанные с поддержкой РФ и СВО.