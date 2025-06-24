Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться до конца июня, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По утверждению парламентария, в третьем раунде переговоров Москва и Киев должны сблизиться в рамках меморандумов, отправленных сторонами друг другу. Обмены пленными и телами погибших будут продолжаться, предположил Чепа.

Ранее о том, что третий раунд российско-украинских переговоров может состояться до конца июня, заявлял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Одним из ключевых вопросов станет движение к устойчивому прекращению огня, считает он.

Политолог-американист Малек Дудаков прогнозировал, что переговоры могут быть возобновлены не раньше конца июня — начала июля. Он объяснял такие сроки тем, что украинская сторона взяла 30 дней на изучение предоставленного Россией меморандума, а они истекают в начале июля.

«Поэтому, наверное, в конце июня — начале июля мы какую-то обратную связь все-таки услышим от украинской стороны», — говорил Дудаков.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить сделку с Россией.

19 июня президент России Владимир Путин сообщал, что третий раунд переговоров может состояться после 22 июня. По его словам, об этом договариваются представители делегаций обеих стран. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ориентировочные сроки встречи российской и украинской переговорных групп должны определиться на этой неделе.

Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 2 июня в Стамбуле, встреча продлилась чуть более часа. Делегации обменялись проектами меморандумов об условиях достижения мира и прекращения огня, а также договорились провести самый крупномасштабный обмен с начала конфликта. Киев взял время на изучение российского меморандума, после этого стороны скоординируют дальнейшие шаги.

Вечером того же дня был опубликован полный текст российского меморандума об урегулировании конфликта. В нем предлагаются два варианта прекращения огня, а также есть положение о перемирии на два-три дня для сбора тел погибших в «серой зоне».

Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что предоставленный Россией меморандум содержит предложение, которое по меньшей мере позволит «прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира».