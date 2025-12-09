Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей можно будет проводить по окончании боевых действий на Украине, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она подчеркнула, что в некоторых компаниях такая практика встречается уже сейчас.

По ее словам, вопрос сокращения рабочей недели уже «витает в воздухе», а многие работодатели готовы идти на уступки сотрудникам и сокращать их рабочие часы, несмотря на отсутствие соответствующего эксперимента. Депутат обратила внимание, что особенно часто подобная практика встречается в Москве и центральных городах регионов.

Остальные страны уменьшают количество рабочих часов постепенно, отметила парламентарий. Бессараб объяснила, что это делается в рамках добровольного эксперимента внутри конкретной компании сроком на один-два года: если работодатель понимает, что организация не теряет в производительности при меньшем числе рабочих дней, сотрудники переходят на новый график.

Депутат обратила внимание, что в России уже есть предприятия, которые работают круглосуточно в три смены. Зачастую так делают производители техники и электроники, необходимой для ведения конфликта с Украиной. При сокращении рабочей недели на производствах придется увеличивать количество смен, что приведет либо к росту себестоимости продукции, либо к снижению зарплат, пояснила она.

«Так что мы собираемся заняться этой темой, но уже после завершения конфликта», — заключила Бессараб.

В беседе с RTVI Бессараб уже говорила о том, что Россия готова сократить рабочую неделю до 36 часов, однако соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму лишь по окончании СВО.

«После нашей победы, я считаю, что такую инициативу необходимо вносить, и буду это делать. Надеюсь, что она пройдет и получит положительные отзывы», — заявила она.

Вместе с этим она отметила, что России нужно стремиться к четырехдневной рабочей неделе, а многие работодатели еще во время пандемии COVID-19 убедились в эффективности сотрудников, имеющих дополнительное время для отдыха. Однако в ближайшее десятилетие сокращение рабочих часов невозможно без автоматизации и роботизации производства, подчеркнула депутат.

В конце июля 2025 на четырехдневную рабочую неделю перешел автозавод ЛиАЗ из-за падения падения спроса на рынке. 25 июля аналогичное решение принял КамАЗ, подчеркнув, что это коснется лишь тех подразделений, которые не имеют полной загрузки. Пресс-служба предприятия тогда отметила, что по итогам первого полугодия 2025 года рынок грузовиков весом свыше 14 тонн сократился почти на 60%.

Днем ранее о переходе на четырехдневку сообщил и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Там также отметили, критическое падение спроса на рынке коммерческого транспорта, которое повлияло на принятие решения.