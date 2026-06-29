Вооруженные силы Украины преследуют три цели, нанося удары по Крыму. Об этом рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Первой причиной Чепа назвал попытку дестабилизировать ситуацию внутри России. Второй причиной, по его словам, является пиар в рамках продолжающейся информационной войны. Депутат напомнил, что на протяжении четырех лет украинское руководство называло в числе своих задач превращение полуострова в остров.

Третьей причиной он считает поражение российского флота, который расположен в Севастополе и является целью для ВСУ. В то же время, обратил внимание Чепа, удары наносятся по мирным целям.

На территории Крыма и Севастополя 26 июня был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера В указах о введении ЧС пояснялось, что речь идет о «техногенной чрезвычайной ситуации».

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Документ, подписанный главой Крыма Сергеем Аксеновым, гласит, что ситуация сложилась «на приграничных с Украиной территориях». В указе губернатора Севастополя Михаила Развожаева говорится о том, что ЧС возникла из-за «аварии на объектах электроэнергетики».

Развожаев также заявил о том, что на подлете к городу было сбито около 70 беспилотников, что помешало завершению работ по восстановлению работы энергосетей. Аксенов, в свою очередь, назвал «острой» проблему, сложившуюся с обеспечением Крыма топливом и предупредил о временном отключении энергии из-за ущерба, нанесенного инфраструктуре в результате атак.