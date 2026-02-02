Депутаты Госдумы предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», — сказано в пояснительной записке.

Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект устанавливает обязанность Центробанка публиковать на сайте статистические данные об уровне предъявления регрессных требований в целом по России. Кроме того, документ обяжет страховщиков предъявлять их при определенных обстоятельствах, включая умысел или опьянение водителя. Такие обстоятельства, случаи и порядки будет определять Банк России.

Авторы документа считают, что такое предложение позволит исключить добровольный отказ страховщика от взыскания средств с недобросовестных водителей при аварии.

Кроме того, он предусматривает обязанность страховщиков предъявлять регрессные требования к добровольной уплате, лицам, причинившим вред, а также обеспечивает возможность их оплачивать с помощью инфраструктуры электронного правительства.

Изменения в тарифах ОСАГО, внесенные Центробанком, вступили в силу 9 декабря 2025 года. Главное новшество заключается в расширении тарифного коридора по ОСАГО в обе стороны: на 15% для всех автомобилей, на 40% — для мотоциклов.

На фоне этого в Новосибирске и Ингушетии из-за большого количества случаев мошенничества в автостраховании территориальные коэффициенты выросли вдвое, полисы взлетели в цене. Новосибирцы жалуются президенту России Владимиру Путину, а местные депутаты готовят обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

20 января проблему повышения тарифов ОСАГО обсудили на заседании комитета по транспортной, промышленной и информполитике парламента Новосибирской области. По словам главы комитета Валерия Ильенко, регион «поставили перед фактом».