В декабре вступили в силу изменения в тарифы ОСАГО, внесенные Банком России. В Новосибирске и Ингушетии из-за большого количества случаев мошенничества в автостраховании территориальные коэффициенты выросли вдвое, полисы взлетели в цене. Новосибирцы жалуются президенту России Владимиру Путину, а местные депутаты готовят обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Подробности — в материале RTVI.

Изменения в тарифы ОСАГО, внесенные Центробанком, вступили в силу 9 декабря 2025 года. Главное новшество заключается в расширении тарифного коридора по ОСАГО в обе стороны: на 15% для всех автомобилей, на 40% — для мотоциклов.

Кроме того, ЦБ повысил территориальный коэффициент для 28 регионов. Наибольший рост — в два раза — предусмотрен для Ингушетии и Новосибирской области, поскольку последние пять лет там сохраняется высокий уровень мошенничества в сфере автострахования, пояснил регулятор.

Для Новосибирска территориальный коэффициент при расчете стоимости полиса ОСАГО теперь составляет 3,12 вместо прежних 1,56, для Бердска — 2,48 вместо 1,24, для Искитима — 2,32 вместо 1,16, для Куйбышева и остальных населенных пунктов — 2 вместо 1.

Почему новосибирцев «записали в жулики»

В Центробанке повышение территориальных коэффициентов для Новосибирской области назвали экономически обоснованным. Регулятор указал на большой разрыв между собранными премиями и страховыми выплатами в регионе.

Сумма страховых выплат составила 9,3 млрд рублей, а сумма страховых премий — 6,7 млрд, сообщил на круглом столе в начале декабря заведующий сектором противодействия страховому мошенничеству департамента страхового рынка ЦБ Василий Кулаков.

Таким образом, разница составила 2,6 млрд рублей, тогда как в 2024 году она составляла 200 млн рублей. По данным ЦБ, частота страховых случаев в Новосибирской области превышает среднероссийские значения на 46%, а средняя страховая выплата — в полтора раза.

При этом доля страховых выплат по признаку неоднократности убытков, ― то есть когда один и тот же водитель или автомобиль попадают в ДТП три и более раза в год, ― превышает средние показатели по России в четыре раза, добавил Кулаков.

«Фактически, сейчас происходит компенсация этого убытка всеми остальными участниками, добросовестными водителями всех регионов», — заявил представитель ЦБ.

Глава новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков сравнил подобный подход с повышением цен для всех покупателей из-за кражи в магазине.

ЦБ, «по сути, объявил Новосибирск городом мошенников», а все жители города и области «записаны в жулики», возмутился президент Сибирской ассоциации автоперевозчиков Вячеслав Трунаев. Он назвал неприемлемым принцип коллективной ответственности в автостраховании.

Семьи Новосибирска просят защиты у Путина

После повышения тарифов ОСАГО жители Новосибирской области начали записывать обращения к президенту России Владимиру Путину и губернатору Андрею Травникову с просьбой разобраться в ситуации.

«Почему, возникает вопрос, добропорядочные, законопослушные жители города и области должны оплачивать действия мошенников? Почему наша правоохранительная система не наведет порядок, а перекладывает это все на обычных жителей? Очень прошу вас вмешаться в ситуацию, разобраться и навести порядок», — призвал Путина глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров.

Организация совместно с Союзом семей России также пожаловалась на рост тарифов ОСАГО губернатору, спикеру Заксобрания, уполномоченному по правам ребенка в регионе, главе ГУ МВД, транспортному прокурору и в Роспотребнадзор.

В обращении отмечается, что для семьи автомобиль является «необходимым условием функционирования», а многодетным семьям нужно не менее двух транспортных средств. Авторы обращения опасаются, что повышение стоимости перевозок приведет к подорожанию всех товаров, которые доставляются в Новосибирскую область автотранспортом, включая продукты и детские товары.

«Просим вас защитить наши семьи! Наш регион не должен возглавлять “антирейтинг” территорий, а семьи — “оплачивать” деятельность мошенников», — говорится в письме.

Новосибирский бизнесмен Алексей Радкевич в своем обращении к Путину заявил, что для многих семей в регионе стоимость ОСАГО стала неподъемной. При этом страховые компании, по его словам, «имеют возможность не задирать тарифы так высоко». Он попросил президента разобраться в ситуации и «помочь новосибирцам».

«Воровали мошенники, а страдают люди»

20 января проблему повышения тарифов ОСАГО обсудили на заседании комитета по транспортной, промышленной и информполитике парламента Новосибирской области. По словам главы комитета Валерия Ильенко, регион «поставили перед фактом».

«Да, мошенники незаконным путем, я по-другому не могу сказать, воровали деньги у страховых компаний. А причем здесь все население Новосибирской области? Этих мошенников 5-10%, а 90% людей из-за них будут страдать», — заявил депутат.

Он добавил, что около 45% автовладельцев в Новосибирской области не оформляют ОСАГО, а из-за повышения тарифов это число может увеличиться.

В результате депутаты Заксобрания «единогласно пришли к выводу, что повышение страховки недопустимо в нынешней экономической ситуации и не должно отражаться на населении», сообщил Ильенко.

В связи резким повышением тарифов ОСАГО парламентарии направят обращение председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.