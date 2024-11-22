Нет никаких предпосылок к тому, что взорванный газопровод «Северный поток-2» будет выставлен на аукцион. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя обращение американского бизнесмена Стивена Линча к своему правительству с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если они состоятся.

По мнению парламентария, инициатива инвестора из США «еще раз подтверждает востребованность «Северного потока-2» для всей Европы».

«Нет никаких сомнений в том, что конфронтация когда-нибудь закончится. В Европе все понимают, что экономическая смерть Германии началась с разрушения «Северных потоков», поэтому понятно, что все будут пытаться как можно быстрее вернуться к этому вопросу. Поэтому я считаю, что вряд ли будут продавать, тем более, что газопроводом владеет консорциум крупнейших компаний, а не «Газпром»», — сказал Ананских.

О том, что финансист из Майами Стивен Линч, который около 20 лет занимался бизнесом в России, хочет приобрести газопровод «Северный поток — 2», если он будет выставлен на аукцион 22 ноября написала The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, американский инвестор заявил, что такая покупка это «уникальная возможность для американцев и европейцев контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива». По его мнению, такой актив станет рычагом влияния в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Издание пишет, что Линч в письме Минфину США запросил лицензию у ведомства в феврале 2024 года. Разрешение позволило бы ему вести переговоры о покупке трубопровода с лицами, которые находятся под американскими санкциями.

Расследование подрыва «Северных потоков»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года — повреждения получили три нитки из четырех. Расследованием инцидента занялись Дания, Германия и Швеция. От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором утверждается, что подрыв «Северных потоков» организовали США при участии Норвегии.

Западные СМИ писали, что к произошедшему могут быть причастны проукраинской группировки. В частности, по данным The Washington Post, операцию координировал украинский полковник, ветеран спецназа Роман Червинский. Власти Украины причастность к подрыву газопроводов отрицали.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию о причастности к инциденту проукраинских диверсантов. По его словам, подрывы на такой глубине могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства». В феврале 2024 года Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что к подрыву на «Северных потоках» причастны США.

В начале февраля о приостановке расследования взрывов сообщила прокуратура Швеции, позднее в том же месяце аналогичное решение приняла Дания. Собранные в ходе следствия материалы дела были переданы правоохранительным органам Германии, которые продолжат работу с ними.

В совместном расследовании немецких изданий Sueddeutsche Zeitung, ARD и Die Zeit, вышедшем 14 августа, говорится, что генеральный федеральный прокурор Германии Йенс Роммель уже несколько месяцев добивается ареста некого гражданина Украины — инструктора по дайвингу, подозреваемого в организации подрывов газопроводов в сентябре 2022-го.

Как позже выяснил Der Spiegel, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов — украинский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев — за несколько дней до запланированного ареста сбежал на Украину при участии польских властей. Журналисты сделали вывод, что Польша изначально не собиралась проводить расследование взрывов на «Северных потоках», поскольку, как и Украина, видела в российских газопроводах угрозу.

The Wall Street Journal недавно писала, что президент Украины Владимир Зеленский якобы был осведомлен о плане подрыва газопроводов, но потом по просьбе ЦРУ приказал свернуть операцию, однако она все равно состоялась — предположительно по приказу тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного. Немецкий журнал Der Spiegel при этом утверждал, что Зеленский вообще не знал о подготовке диверсии.