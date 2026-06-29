Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который назвал «допустимой ценой» падение украинских беспилотников на территорию Балтии, говорят о беспощадности к собственному населению. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«У меня такое ощущение, что они от режима украинского заразились: те не жалеют свое население, и эти тоже. Подумаешь, что-то с неба будет падать, одного-двух убьет — какая разница? Это диагноз: абсолютная беспощадность к своему же населению, причем население об этом не спрашивают», — сказал депутат.

Колесник добавил, что политики стран Балтии усвоили от властей Украины готовность «кидать людей в топку войны». Парламентарий предположил, что руководство этих стран потенциально способно не только оказывать Киеву военную поддержку, но также и подвергать жителей своих государств риску ударов украинских БПЛА.

Он высказал уверенность в том, что в будущем сами власти Эстонии могут пострадать от своей позиции.

«Они сами себя пожирать начали — разрешают бить беспилотниками по своей территории. Тут уже такой диагноз медицинский — мазохизмом попахивает», — заявил Колесник.

О том, что падение украинских дронов на территорию стран НАТО рассматривается как «допустимая цена» за урон, который наносится российским НПЗ и военным базам, Цахкна заявил в разговоре с Financial Times.

«Конечно, мы не рады. Но мы не говорим Украине остановиться», — приводит его слова издание.

Ранее агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что страны восточного фланга ЕС интенсифицируют переговоры с Брюсселем по линии финансирования систем противодействия беспилотникам на фоне увеличения числа случаев, когда дроны из зоны российско-украинского конфликта попадают в воздушное пространство стран-участниц блока.