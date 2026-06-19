Государства восточного фланга ЕС усиливают давление на Брюссель, добиваясь ускоренного одобрения финансирования систем противодействия дронам. Поводом стало участившееся проникновение военных беспилотников из зоны российско-украинского конфликта в воздушное пространство стран — членов блока, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Евросоюз располагает несколькими финансовыми инструментами для борьбы с низколетящими ударными беспилотниками, включая фонд объемом 250 млн евро для проектов пограничной безопасности.

Правительства стран ЕС вправе запрашивать до 50 млн евро на совместные инициативы. Дополнительное финансирование доступно через Европейскую программу оборонной промышленности с бюджетом 1,5 млрд евро. Традиционные системы ПВО зачастую оказываются неэффективны или слишком дороги в борьбе с современными дронами; реальными решениями остаются микрофоны, камеры, системы РЭБ и дроны-перехватчики.

Именно на ускорении этих механизмов и настаивают страны восточного фланга — Эстония, Финляндия и другие подали заявки еще в начале года.

Однако медленный темп их рассмотрения вызвал недовольство у части стран блока, прежде всего у государств Балтии: они требуют ускорить процедуру, сообщили Bloomberg анонимные источники. При нынешнем графике окончательное одобрение ожидается только в ноябре.

Финансирование национальной безопасности стало одним из приоритетов в ходе переговоров об условиях следующего многолетнего бюджета ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Ирландии Михал Мартин. Этим летом страна принимает шестимесячное ротационное председательство в ЕС.

«Мы знаем, что на восточном фланге огромное давление — из-за экзистенциального страха перед российской угрозой. Необходимость инвестировать в оборону “создала колоссальную нагрузку на бюджеты Прибалтики и других стран”», — сказал Мартин по итогам переговоров на саммите ЕС в Брюсселе.

Reuters сообщает, что с марта по июнь 2026 года беспилотники более десяти раз нарушали воздушное пространство Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Эти инциденты уже привели к серьезным политическим последствиям в Латвии: поста лишился министр обороны, а затем в отставку ушла премьер-министр, после чего распалась правящая коалиция.

Глава МВД Эстонии Игорь Таро 18 июня в Хельсинки заявил, что Еврокомиссия должна принять меры до следующего раунда переговоров о бюджете ЕС, иначе финансирование инициатив по борьбе с дронами может задержаться до 2028 года.

«Угроза реальна. Она не гипотетическая. <…> Есть очень четкий сигнал в адрес Европейской комиссии: нам нужно сделать больше и быстрее», — сказал министр.

Он отметил, что Эстония намерена оснастить датчиками и средствами для поражения дронов всю границу с Россией — почти 300 км — до конца следующего года.

Работа в этом направлении уже началась. В конце мая на трех участках сухопутной границы с Россией заработали первые стационарные системы обнаружения и отслеживания беспилотников — на юго-востоке страны, от пункта пропуска Лухамаа до точки стыка границ Эстонии, Латвии и России.

На этом фоне представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что инциденты с беспилотниками показали «срочную» необходимость действовать и «масштабно» инвестировать в ПВО, напомнив о программе SAFE объемом 150 млрд евро для поддержки оборонных расходов государств-членов.