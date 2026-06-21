В Каспийском море произошел разлив нефти из-за повреждения одного из подводных нефтепроводов производственного объединения (ПО) «Азнефть» Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Об этом сообщили в пресс-службе SOCAR 21 июня.

Нефтяное загрязнение было обнаружено 19 июня в Азербайджане в районе пляжа Дюбенди (поселок Дюбенди на Апшеронском полуострове, побережье Каспийского моря).

«В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и Дюбенди с помощью судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно», — говорится в сообщении.

На начальном этапе обследования источник утечки выявить не удалось, однако после проведения диагностической проверки было установлено, что произошел разлив топлива из подводного нефтепровода «Азнефти». Транспортировка нефти по нему «была немедленно остановлена».

По итогам диагностики на подводном трубопроводе были обнаружены механические повреждения, которые, по предварительной версии, возникли «в результате контакта с внешним предметом, предположительно якорем».

Сейчас на поврежденном нефтепроводе проводятся ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, специалисты занимаются ликвидацией последствий инцидента, в том числе очисткой морской акватории и прибрежной территории. В «Азнефти» создан оперативный штаб.

18 июня возник пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе. Вскоре возгорание потушили, а предприятие продолжило работать. Это единственный НПЗ в Азербайджане, его мощность составляет 6,5 млн тонн в год.