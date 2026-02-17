Казанские таможенники обнаружили 30 кг радиоактивных бусин в двух посылках из Китая. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

«Уровень гамма-излучения товаров превышал норму более чем в 15 раз», — говорится в тексте сообщения.

Заготовки украшений в виде бусин из разноцветных камней, предназначенные для изготовления бижутерии, были адресованы жительнице Санкт-Петербурга. В документации со стороны отправителя содержалась информация о пересылке стеклянных украшений.

После сигнала средств радиационного контроля сотрудники Казанского почтового таможенного поста организовали проверку изделий, расфасованных по 235 зип-пакетам.

Уровень ионизирующего излучения на поверхности упаковок достигал 1,23 микрозиверт в час. В ходе спектрометрического анализа было установлено, что посылки содержат радиоактивный изотоп торий-232 и бета-частицы. По итогам проверки таможенная служба приняла решение о возврате посылок в Китай.

В июле 2025 года сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке из Германии керамическую статуэтку в форме попугая, уровень излучения от которой превышал допустимую норму в 20 раз.

Радиоактивное изделие удалось обнаружить благодаря системе радиационного контроля «Янтарь». В ходе проверки на поверхности сувенира, адресованного жительнице Москвы, было зафиксировано наличие радионуклида радий-226. Специалисты пришли к заключению, что вещество могло содержаться в составе краски. Посылка была возвращена в страну отправления.