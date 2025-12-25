Радиоактивных предметов хватает среди советских елочных игрушек и других бытовых вещей, которые до сих пор могут храниться в российских семьях. Об этом RTVI заявил инженер-физик программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

«Не только в военной промышленности, но и в быту широко использовались составы постоянного свечения. Есть такое понятие — светосостав постоянного действия, то есть СПД. Но это не все возможные объяснения, почему елочные игрушки светятся в темноте. Бывает, что это делалось на основе химических реакций в том числе с фосфором», — отметил специалист.

Ожаровский подчеркнул, что важно не столько уметь различать по цвету, фосфор (зеленоватый оттенок) перед нами или же на бытовые предметы был нанесен радий (зелено-желтый), сколько своевременно проверять состав простым радиометром. В этом вопросе главное — понимать угрозу и ее возможные последствия, уточнил он.

«Важно вот что: если состав нанесен на елочные игрушки, то эта радиоактивная краска может осыпаться, попадать в воздух. Человек может это вдыхать и получать внутреннее облучение, которое намного более опасное, чем внешнее. Отсюда, если нужен простой совет для любых обладателей чего-то там светящегося — проверить простейшим радиометром. Необязательно иметь какие-то сложные приборы, чтобы отличить радиоактивные светящиеся краски от не радиоактивных», — подчеркнул собеседник RTVI.

Кроме того, опасны советские наручные часы «Урал», «Кама», некоторые модели «Победы», «Москвы», «Спортивных» и «Командирских» часов, а также ЗЧЗ — специальные часы для подводников и водолазов.

«По информации ФГУП “Радон”, специализированного предприятия Росатома, которое занимается изъятием радиоактивных веществ, в частности в Москве, большинство вызовов связаны с этими самыми старыми командирскими часами. Это прям совсем плохо, потому что часы носятся на руке», — сообщил специалист.

Также угрозу представляет самый распространенный в СССР компас Адрианова, который в Советском Союзе часто покупали детям. На шкалу и стрелки наносилась светящаяся краска с радием-226.

«Компас Адрианова — это плохо, потому что для этих точечек действительно использовался тот самый СПД», — сказал Ожаровский.

Он также высказался по поводу урановой стеклянной посуды. По его словам, это изделие намного безопаснее отдельных елочных игрушек из СССР.

«Здесь радиоактивное вещество впечатано в матрицу, в стекло, и минимизирована возможность пыления, то есть попадания радиоактивного вещества в воздух или в питье. Поэтому намного менее опасно пить из стакана из уранового стекла, по сравнению с тем, чтобы повесить на ёлку игрушку с осыпающейся светящейся краской», — объяснил эксперт.

Ожаровский предупредил об опасности тумблеров-датчиков, которые ставили в том числе на машины: «Это просто бич, и там прям совсем плохо». Это связано с тем, что у некоторых из таких предметов советского быта достаточно высокая радиоактивность: около двух рентген в час.

Отдельно специалист высказался о датчиках дыма РИД (радиоизотопный индикатор дыма), содержавших плутоний-239 и никель-63, которые устанавливали в подвалах школ и больниц, на вокзалах и в некоторых многоэтажных домах в нежилых помещениях. Фон рядом с ними достигал 300 микрорентген в час.

«Этот самый РИД — это прям плохо. Это атомная промышленность продавила массовый выпуск таких опасных устройств, и их основная опасность в том, что они могут попасть на свалку. Свалки у нас горят, а в некоторых местах есть мусоросжигающие заводы. При сжигании вот этих вот самых содержащих плутоний РИДов произойдет выброс в воздух, кто-нибудь надышится и получит внутрь опасные радиоактивные вещества», — заявил Ожаровский.

Life.ru ранее писал, что светящуюся краску с изотопом радия-226 на часы в мире начали наносить с 1905 года. В СССР подобные часы стали выпускать только в начале 1950-х на челябинском заводе под названием «Урал». Краска представляла собой массу горчичного цвета, которая могла со временем осыпаться. Она светилась за счет того, что радиоактивные частицы бомбардировали кристаллическое вещество сульфида цинка и бромида радия. 92% радиации составляло относительно безопасное альфа-излучение, но 8% приходилось на более опасное бета- и гамма-излучение.

Издание отмечало, что самыми опасными предметами были елочные игрушки с радиевой краской, поскольку они не были покрыты защитным слоем — ни латунью, ни стеклом. Дети и взрослые могли дотрагиваться до них, частички радия попадали на кожу и даже в пищу. Они красиво светились в темноте зеленоватым или красновато-оранжевым светом, но мощность излучения от некоторых экземпляров достигала десятков миллирентген в час. Сейчас такие игрушки встречаются редко — они были хрупкими и часто разбивались, разнося урановый изотоп по квартире, писал Life.

История радиевых красок уходит корнями в 1920-е годы, когда в США работницы часовых фабрик расписывали циферблаты светящимся составом. Девушки облизывали кисточки, чтобы заострить кончик, а некоторые даже красили себе ногти и зубы. Результат оказался катастрофическим: у работниц начали разрушаться челюсти, выпадать зубы, кости становились хрупкими. Болезнь получила название «радиевая челюсть», около четырех тысяч человек пострадали от облучения, многие погибли от онкологических заболеваний.