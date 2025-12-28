Краснодарская мэрия обязала уличных музыкантов согласовывать свои выступления с местными властями не позднее чем за 20 рабочих дней до их проведения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Музыканты должны подать заявление в управление культуры. В нем необходимо указать паспортные данные всех участников, адрес регистрации и проживания самого заявителя, дату и место проведения концерта, перечень музыкальных инструментов и звукоусиливающего оборудования, вид искусства, жанр выступления и репертуар исполняемых произведений.

Если среди выступающих есть участники младше 14 лет, заявителю необходимо предоставить письменное согласие одного из родителей или законного представителя на участие подростка в концерте. К документу также нужно приложить видеозаписи с примером выступлений, если такие есть.

Управление культуры обещает рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней. Мэрия отмечает, что на одну площадку могут одновременно претендовать несколько музыкантов. В таком случае очередность рассмотрения заявлений будет определяться моментом их поступления в инстанцию. Если выступление было одобрено, но планы изменились, необходимо «отменить бронирование».

Администрация указывает, что выступать одновременно может не более шести человек. Музыкантам в числе прочего запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и использовать репертуар, содержащий «политические призывы или агитацию, ненормативную лексику и призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны».

В случае нарушения заявитель и участники выступления несут административную ответственность в соответствии со ст. 2.19 Закона Краснодарского края о нарушении порядка проведения уличных выступлений. По ней гражданам грозит штраф в размере 3 тыс. рублей, предпринимателям — 20 тыс. рублей, а юридическим лицам — 30 тыс. рублей.

В конце сентября в Петербурге задержали участников уличной группы «Стоптайм», которые исполняли в общественных местах песни артистов, признанных в России иноагентами. В группу входят певица Диана Логинова (сценический псевдоним Наоко), гитарист Александр Орлов и барабанщик Владислав Леонтьев.

На всех троих составили протоколы об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП). Логинову также оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии за исполнение песни Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*).

С момента задержания суд трижды выносил решение об административном аресте Логиновой и Орлова, последний раз это произошло 11 ноября. Леонтьев провел в ИВС два срока ареста. 23 ноября Логинову и Орлова отпустили на свободу, после чего они покинули Россию. В декабре музыканты «Стоптайм» выступили в Вильнюсе вместе с Noize MC* (Иваном Алексеевым*) и Монеточкой*.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов