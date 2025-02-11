Шанс того, что «Украина может стать Россией», как допустил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп, составляет 50%. Такую оценку дал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любое явление происходит с вероятностью 50%. Или да или нет. Большего я не могу сказать. Но то, что значительная часть Украины хочет стать Россией и то, что она уже стала Россией, это факт, который случился», — заявил представитель Кремля.

Ранее Трамп на вопрос о том, будет ли он продолжать снабжать Украину оружием, пока ему не удастся привести Москву и Киев к мирной сделке, ответил, что хочет обеспечить сохранность «сотен миллиардов долларов», которые Вашингтон потратил на помощь Украине. Отрывок интервью опубликовал в соцсети ведущий Fox News Брет Байер.

«У них [украинцев] чрезвычайно ценные территории в плане редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. <…> Они могут заключить сделку, а могут не заключить. Они могут стать Россией когда-нибудь, а могут не стать. Но мы уже вложили в них деньги, я говорю, что мы хотим их назад. Я сказал им, что мы хотим эквивалент суммы в $500 млрд редкоземельными металлами, и они, по сути, согласились. По крайней мере, мы не чувствуем себя дураками», — сказал президент США.

По мнению Пескова, тот факт, что Трамп процитировал в своей соцсети Truth Social одно из высказываний о нем президента России Владимира Путина, вряд ли сигнализирует о сближении между Вашингтоном и Москвой и о вероятности скорой встречи на высшем уровне.

«Не думаю. Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире. С точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям, очень важно, что это делают и в Вашингтоне», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Речь идет об оценке, которую Путин высказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину в начале февраля по поводу отношений между элитами Европы и США. По его мнению, когда Трамп победил, европейские власти «растерялись».

«Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро, и все они — вот увидите, это произойдет быстро — скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все встанет на свои места», — продолжил российский президент.

В январе после своей инаугурации Трамп призвал Путина «в ближайшее время» завершить конфликт с Украиной, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и высокие пошлины на весь российский экспорт в США. Комментируя этот призыв, Путин заявил, что Россия готова и к диалогу с США, и к переговорам с Украиной. Он назвал Трампа «не только умным, но прагматичным человеком» и одобрил идею совместной встречи.

«Скорее всего, действительно нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал глава государства.

В феврале Трамп сообщил The New York Post, что говорил по телефону с Путиным в попытке договориться о прекращении военных действий на Украине. По его словам, российского лидера беспокоит гибель людей и он хотел бы, «чтобы люди перестали умирать». Трамп также сказал, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным».

В тот же день Песков в комментарии «Интерфаксу» не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о телефонных переговорах Путина и Трампа. То же самое представитель Кремля повторил журналистам в понедельник, 10 февраля. Тогда же замглавы российского МИД Сергей Рябков уточнил, что на сегодня нет согласованных графиков контактов Путина с Трампом. При этом он отметил, что команда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога с Россией, и что Москва к нему готова.