Власти Крыма изъяли имущество 84 физических и юридических лиц, которые, по их словам, сотрудничали с Киевом и зарабатывали деньги на полуострове. В их число вошел украинский боксер Александр Усик, рассказал глава республиканского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале.

Константинов назвал Усика «сторонников нацистской идеологии», который неоднократно осуждал боевые действия на Украине и организовывал сборы на нужды ВСУ.

Александр Усик родился в 1987 году в Симферополе, однако до 12 лет жил в селе Рыботин в Черниговской области. По возвращении в родной город начал заниматься спортом, в профессиональный бокс пришел в 2013 году. В карьере Усика нет ни одного поражения: он провел 24 боя, 15 из которых выиграл нокаутом. Он является чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, WBC и IBF.

В 2022 году источник RTVI в Федерации бокса рассказал, что Александр Усик оставался единственным украинском боксером «такого масштаба», которого российская сторона приглашала с 2014-го. По словам собеседника, согласившегося говорить на условиях анонимности, ходили слухи, что Усику могут предложить «российское гражданство, <…> дать какие-нибудь ордена или медали».

Представитель Федерации бокса объяснял, что это было связано с позицией украинского боксера — «вне политики». «Нас даже просили не задавать никаких острых вопросов Александру на пресс-конференциях. Разумеется негласно — но это требование соблюдалось. Нам было важно, что спортсмен такого масштаба ездит к нам — это все-таки признание», — утверждал источник.

Собеседник RTVI, близкий к тренировочному лагерю Усика, добавлял, что поездки в Россию «были выгодны», поскольку спортсмен приезжал и побеждал «лучших боксеров, в том числе российских».

«Я уверен, что у этих поединков был и идеологический подтекст, просто Саша это не афишировал», — поделился он.

Однако после начала российской военной операции на Украине ситуация изменилась. Александр Усик вступил в украинский отряд территориальной обороны. Кроме того, в июле 2023 года спортсмен говорил о намерении баллотироваться в президенты страны.

В апреле 2022 года власти Крыма лишили Усика почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК». Госсовет полуострова объяснил такое решение тем, что спортсмен ведет «активную антироссийскую деятельность» и якобы утратил «моральное право на ношение наград и знаков отличия Автономной республики Крым».

Позже Горсовет Симферополя отозвал у боксера звание «Почетный гражданин Симферополя» из-за «совершения действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, Республики Крым и муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».