Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал президента Беларуси Александра Лукашенко «тараканом». Так спикер МИДа прокомментировал заявление белорусского лидера, назвавшего украинского коллегу Владимира Зеленского «гнидой».

«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы <…>. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану», — написал в Тихий в соцсети Х.

14 марта Лукашенко ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой заявил, что Зеленский ему «как сын был, а поступил как гнида». Так белорусский президент ответил на вопрос о том, почему он по-разному называет украинского лидера.

До этого Лукашенко назвал Зеленского «гнидой» в марте 2023 года, комментируя атаку на российский военный самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах.

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский ― просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», ― сказал тогда президент Беларуси.

В январе Зеленский заявил в интервью подкастеру Лексу Фридману, что Лукашенко якобы извинялся перед ним в первые дни после начала российской военной операции за то, что с территории Беларуси «пускали ракеты». По словам украинского президента, белорусский коллега якобы советовал ему «не воевать с русскими» и предложил Киеву в качестве ответа нанести удар по Мозырскому НПЗ.

Лукашенко в ответ обвинил Зеленского во вранье.