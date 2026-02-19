Женские консультации в России должны стать центрами притяжения — пространством, привлекательным для всей семьи, включая мужчин, которые смогут сопровождать своих партнерш на этапах планирования беременности и получать необходимые знания. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова, передает ТАСС.

В ходе открытого диалога «Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов», прошедшего в Национальном центре «Россия», чиновница напомнила, что в рамках национального проекта «Семья» к 2030 году планируется создать не менее 430 новых женских консультаций, а в уже действующих учреждениях — пересмотреть работу для повышения удобства.

Замминистра подчеркнула важность вовлечения отцов в планирование семьи и формирование их ответственного отношения мужчин к потомству. Она привела данные анонимных опросов, согласно которым в четверти случаев отношение партнера к беременности напрямую влияет на решение женщины о том, сохранять ее или прерывать.

При этом грамотная работа специалистов в консультациях — психологическое консультирование и информирование о мерах соцподдержки — помогает до 30% сомневающихся пар принять решение в пользу рождения ребенка, утверждает Котова.

Она выразила надежду, что мужчины будут активнее участвовать в планировании семьи, посещать тематические школы и получать информацию о доступных мерах поддержки.

Котова также сообщила, что ежегодно репродуктивную диспансеризацию проходят 2,5 млн подростков мужского пола. С 2025 года в нацпроект «Семья» включена диспансеризация для взрослых в возрасте от 18 до 49 лет. В прошлом году ее прошли 15,7 млн человек, из которых более 7 миллионов — мужчины.

Замминистра отметила, что мужчины пока менее активно участвуют в профилактических программах, хотя большинство из них здоровы: лишь у 2% выявляются заболевания, влияющие на репродуктивную функцию, и у 10% — факторы риска.

Ранее в Госдуме предложили узаконить обязательное уведомление мужчин о решении их жен сделать аборт.