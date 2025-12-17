Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов выступил с законодательной инициативой, которая обяжет замужних женщин информировать своих супругов о намерении сделать аборт. Как сообщил парламентарий ТАСС, цель законопроекта — поддержка ответственного отцовства и снижение количества абортов.

Кузнецов подчеркнул, что право женщины на самостоятельное принятие окончательного решения о сохранении или прерывании беременности остается неприкосновенным. Однако если она состоит в браке, то теперь будет обязана уведомить мужа о своем решении. Поправки также распространяются на бывших супругов, если с момента официального расторжения брака прошло не более 12 недель.

Автор инициативы убежден, что многие решения об аборте принимаются на фоне супружеских конфликтов, и новая норма даст отцу шанс повлиять на ситуацию.

«Необходимо дать возможность отцу узнать, одуматься, проявить ответственность и предотвратить ужасное решение», — заявил Кузнецов.

Инициатива вносится на фоне общей тенденции к снижению числа абортов в стране. Согласно февральским данным Минздрава, за последнее десятилетие их количество сократилось более чем в 3,5 раза. Этому способствуют меры психологической поддержки и консультирования женщин, которые рассматривают возможность прерывания беременности.

Текущее законодательство России гарантирует женщине исключительное право решать вопрос о материнстве. Предлагаемый законопроект не отменяет это право, но вводит дополнительную процедуру уведомления супруга, что, по замыслу автора, будет способствовать более взвешенному и совместному принятию одного из самых ответственных решений в жизни семьи.

Минздрав ожидает дальнейшего снижения числа абортов

Ведомство ожидает, что в результате работы специальной программы поддержки каждая четвертая женщина, изначально планировавшая сделать аборт, откажется от этой процедуры, говорила в конце октября на конгрессе «Национальное здравоохранение 2025» заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

«Благодаря вновь выстроенной и усовершенствованной системе медико-социальной и правовой помощи у женщин, которые обращаются в состоянии репродуктивного выбора, нам удастся не менее чем в 26% сохранить беременность», — пояснила Котова.

Для достижения показателя ведомство планирует масштабную модернизацию системы родовспоможения. До 2030 года в стране появится свыше 400 новых или модернизированных женских консультаций, а также будет переоснащено 143 перинатальных центра и родильных дома. Ожидается, что эти меры позволят охватить помощью более 80% женщин репродуктивного возраста.

Эти планы основываются на уже наблюдаемой положительной динамике. Как ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, доля женщин, которые после обращения в государственные медучреждения передумали делать аборт, в 2025 году достигла 28%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отмечал, что в 2024 году благодаря консультациям со специалистами беременность сохранили почти 40 тысяч россиянок.

Ключевым инструментом для дальнейшего повышения эффективности этой работы станет единый федеральный регистр беременных, запуск которого запланирован на 1 марта 2026 года. Эта система позволит централизованно отслеживать данные о ходе беременности и ее исходах.