В Москве предотвратили теракт «Вилаят Хорасан»* в отделе полиции

Сотрудники спецслужб предотвратили в Москве теракт участников афганской ячейки «Исламского государства»* — «Вилаят Хорасан»*. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Исламское государство»* в Афганистане — «Вилаят Хорасан»*, члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона», — говорится в сообщении ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что сотрудники ведомства обратили внимание на злоумышленников в ходе сбора сведений о столичном отделе МВД, который был выбран в качестве объекта для нападения.

По данным ФСБ, террористы, присягнувшие на верность «Исламскому государству»*, приобрели автотранспортное средство, где разместили газовые баллоны с пропаном, «после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства».

В ходе задержания они попытались оказать вооруженное сопротивление и были «нейтрализованы ответным огнем». По факту произошедшего заведены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.

В ведомстве также рассказали, что по месту проживания участников террористической ячейки было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, а также боеприпасы и составные части взрывного устройства. В настоящий момент продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии покушений, организованных украинскими спецслужбами. Жертвами нападений должны были стать высокопоставленные сотрудники Министерства обороны, принимающие участие в проведении специальной военной операции.

Утром 17 декабря в результате подрыва самодельного устройства, встроенного в самокат, погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По подозрению в теракте был задержан гражданин Узбекистана.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Кириллова и Поликарпова «одним из тяжелейших проколов» российских спецслужб в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что члены «Вилаят Хорасан»* взяли на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта 2024 года перед концертов группы «Пикник». В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.