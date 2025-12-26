В Нижегородской области с 1 января 2026 года управление по труду и занятости населения станет министерством демографии и развития человеческого капитала. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, ведомство, которое возглавит нынешний глава УТЗС Игорь Пантюхин, будет заниматься «всесторонним обеспечением демографического роста». В его задачи войдут мониторинг динамики, выявление ключевых трендов и выработка решений для улучшения нынешней ситуации.

Никитин подчеркнул, что Нижегородская область заинтересована в качестве кадров, прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также в наличии достойных рабочих мест для переселенцев и местных жителей. Чтобы все эти потребности были закрыты, министерство займется повышением уровня квалификации, образованности и качества жизни, уточнил губернатор.

Однако изменения коснулись и других структур областного правительства. Так, например, региональное министерство образования и науки разделят на два ведомства — министерство образования, которое будет отвечать за дошкольное, школьное и среднее профессиональное обучение, и министерство науки и высшего образования. Руководство последним временно — до назначения нового министра — возьмет на себя зампред правительства Екатерина Солнцева.

«У нас нет ни золота и алмазов, ни нефти и газа — благополучие области обеспечивается умом и трудом нижегородцев <…> Системно и динамично двигать область вперед на этом пути — и есть миссия нового ведомства», — сказал Никитин.

Кроме того, на основе действующего Минсоцпола создадут министерство социального развития и семейной политики, приоритетом которого станет поддержка многодетных семей, сообщил губернатор. Возглавлять его продолжит Игорь Седых.

«Наша задача на ближайшие годы — достичь существенного роста рождаемости, и результаты последнего полугодия уже внушают большой оптимизм», — заявил Никитин.

При этом ведомство по-прежнему будет заниматься поддержкой участников специальной военной операции и других категорий граждан, вопросами активного долголетия и иными направлениями социальной защиты.