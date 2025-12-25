Следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасии возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в отношении неустановленных должностных лиц после гибели пятимесячного ребенка в Норильске от истощения. В то же время мать умершего подозревают в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

В региональной прокуратуре заявили о грубых нарушениях в работе органов системы профилактики города. В октябре комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) получила сигналы из школы о «ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей в отношении 15-летней дочери». В сообщении ведомства отметили, что в КДН ограничились лишь формальными запросами и не поставили семью на учет.

«Несмотря на подтвержденные данные о заброшенности детей, КДН не поставила семью на учет и не организовала реальную помощь, проигнорировав свою координирующую роль», — говорится в публикации прокуратуры.

Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, сотрудники Норильской межрайонной детской больницы знали о том, что женщина не ухаживает за детьми и не является на профилактические осмотры с младшим ребенком, однако не сообщили о нарушении прав несовершеннолетних в заинтересованные органы. Об этом стало известно лишь в ноябре после запроса комиссии по делам несовершеннолетних.

В том же месяце женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) из-за того, что старшая дочь не посещала занятия. После этого семью поставили на ведомственный учет в МБУ «Социально-образовательный центр».

В декабре специалисты центра пришли к квартире, в которой проживала школьница и обнаружили, что дети были заперты, а матери дома не было. При этом сотрудники учреждения не приняли никаких мер, ограничившись лишь беседой с детьми через входную дверь.

«Органы внутренних дел вовсе не организовали работу с матерью, сделав необоснованный вывод об отсутствии для этого оснований», — отметили в прокуратуре.

По данным следствия, 14 декабря 2025 года женщина оставила четырех детей — пять месяцев, один год, два года и 15 лет — без присмотра и еды, уехав на четыре дня. Младшие дети были под полным присмотром старшей дочери. 17 декабря стало известно, что младший ребенок умер от истощения.

Остальных детей доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает, старшая дочь сейчас находится в детском приюте. Женщине предъявили обвинения в убийстве малолетнего (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК) и покушении на убийство с особой жестокостью двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30, «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК).

Позднее 15-летняя девочка рассказывала, что мать стала реже появляться дома с сентября 2025 года после того, как познакомилась с мужчиной. Младшему ребенку было три месяца, когда он стал реже получать еду из-за отсутствия матери.

Школьница отметила, что иногда мать все же привозила немного еды — макароны и тушенку. Она добавила, что женщина редко отвечала на звонки и сообщения. Однако девушка никому не сообщала о происходящем, чтобы у матери не было проблем.

Кроме того, как рассказали ТАСС в СК, семья получала социальное пособие размером больше 100 тыс. рублей. Отец троих детей с января 2025 года отбывает наказание в колонии за побои жены и 15-летней девочки, которой он приходится отчимом.