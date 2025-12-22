В Норильске многодетная мать оставила четверых детей без присмотра и еды на четыре дня, в результате чего от истощения скончался пятимесячный ребенок. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, 35-летняя женщина жила в одной квартире с пятимесячным сыном и тремя дочерьми — годовалой, двухлетней и 15-летней. Как уточнили в СК, 14 декабря она уехала на четыре дня, оставив детей без присмотра и еды.

«Из-за длительного голодания 17 декабря 5-месячный мальчик скончался от истощения», — говорится в сообщении ведомства.

Остальные дети госпитализированы, старшая помещена в детский приют. Их мать арестована, против нее возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Кроме того, следователи проведут проверку в отношении органов системы профилактики по признакам халатности (ст. 293 УК РФ). О ходе расследования будет доложено председателю СК Александру Бастрыкину.

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу NGS24.RU, что мать и ранее оставляла детей на свою старшую дочь, не покупая при этом продукты. Как он отметил, дети уже «привыкли не есть по несколько дней» и воспринимали это как норму.

«В кроватке просто скелет, а не ребенок», — сказал он.

По информации собеседника издания, в декабре 15-летняя дочь пыталась дозвониться до матери, которая в очередной раз ушла из дома, чтобы та пришла и покормила их, однако та не отреагировала.

NGS24.RU также отмечает, что многодетная мать часто покупала алкоголь, а ее супруг с января 2025 года отбывает наказание за побои.