Потерявшаяся 13 декабря в районе горы Ослянка в Пермском крае группа туристов из 13 человек была найдена в пяти километрах от турбазы «Ослянка House», их состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону. Еще одна заблудившаяся группа из шести человек, о пропаже которой сообщили 15 декабря, была обнаружена в том же районе, сообщили в региональном отделении МЧС России.

В СК уточнили, что туристы из первой группы не пострадали, их перевозят на турбазу, где им окажут медицинскую помощь при необходимости. Причиной пропажи, как пояснили в ведомстве, стали поломки транспорта, а также нехватка топлива в снегоходах. По этой причине туристы организовали привал в лесной местности и ожидали помощи. Уголовное дело о пропаже группы при этом не закрыто.

По данным издания Properm, туристы вышли на безопасную тропу самостоятельно — их вывел один из участников группы. Как сообщило Министерство территориальной безопасности Пермского края, найденные люди уже выдвинулись в лагерь в сопровождении спасателей.

Туристы отправились кататься на снегоходах от турбазы «Ослянка House» в поселке Средняя Усьва 13 декабря, они собирались подняться на гору Ослянка. На следующий день, 14 декабря, стало известно, что туристы пропали. Как отмечали в ГУ МЧС по региону, поиски усложнялись погодными условиями — снегопадом и минусовой температурой.

О пропаже еще одной группы на снегоходах в том же районе стало известно днем 15 декабря — туристы отправились в поход днем ранее, 14 декабря. В тот же день поисковый отряд «Лиза Алерт» и МЧС по региону сообщили, что группа из шести человек была найдена неподалеку от первой группы. Как отмечали в СК, в поисках принимали участие 76 человек, включая спасателей, полицейских, волонтеров и местных жителей, а также 46 единиц техники.