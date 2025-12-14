В Пермском крае пропала группа туристов, поехавших на снегоходах на вершину горы Ослянка. По данным регионального МЧС, они не регистрировали свой маршрут. Поиски затруднены из-за неблагоприятных погодных условий — низкой температуры и снегопада.

Уральское издание Е1 пишет, что пропавшие — это 13 друзей, прибывших на отдых из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Baza уточняет, что им от 27 до 43 лет.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в общей сложности в группе было 15 мужчин. Накануне, 13 декабря, они отправились кататься на снегоходах от гостевого дома «Ослянка House» в поселке Средняя Усьва и намеревались подняться на гору Ослянка. По словам супруги одного из пропавших, в составе группы есть и опытные туристы, и любители.

Двое мужчин вернулись на базу вечером, местонахождение остальных установить невозможно, заявили в ГУ МЧС по Пермскому краю. РИА Новости пыталось получить комментарий представителей «Ослянка House», но те отказались общаться.

Ослянка — самая высокая гора Среднего Урала. Она расположена на северо-востоке Кизеловского района Пермского края, к северу от административной границы с Горнозаводским районом. Ее высота составляет 1119 метров над уровнем моря.

Baza пишет, что в 16:00 один из туристов позвонил жене и сообщил, что они добрались до вершины и планируют спускаться, но после этого перестал выходить на связь.

В поисках пропавших задействованы 12 человек и 6 единиц техники. Представитель туристического сообщества рассказал 59.RU, что компанию туристов возглавлял Антон Кореневский. По его словам, сегодня (14 декабря) мужчин искали, но безрезультатно.

«Сейчас собирают снегоходчиков, чтобы с утра искать», — сообщил источник, пояснив, что потребуется сделать полный объезд горы.

Телеграм-каналы пишут, что группа могла подняться на вершину по уже проложенному пути в районе реки Курумной. По словам местных жителей, 13 декабря у подножия Ослянки была плохая видимость.