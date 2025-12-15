Поиски пропавших в Пермском крае туристов осложняются условиями горной местности, снегопадом и минусовой температурой, сообщает региональное ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что поиски пропавших туристов, которые не вернулись после прогулки на снегоходах в горах, продолжаются.

«Сегодня утром к спасателям присоединился 21 доброволец на снегоходах. Кроме того, к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Поиски осложняются тяжелыми условиями: горная местность, снегопад и минусовая температура», — отметили в управлении МЧС.

Накануне стало известно о пропаже группы туристов, поехавших на снегоходах на вершину горы Ослянка. Е1 пишет, что пропавшие — это 13 друзей, прибывших на отдых из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Baza уточняет, что им от 27 до 43 лет.

По данным регионального МЧС, в общей сложности в группе было 15 мужчин. В субботу, 13 декабря, они отправились кататься на снегоходах от гостевого дома «Ослянка House» в поселке Средняя Усьва и намеревались подняться на гору Ослянка. По словам супруги одного из пропавших, в составе группы есть и опытные туристы, и любители.

СУ СК России по Пермскому краю уточнил, что 13 декабря два туриста из группы вернулись в поселок.

«Местонахождение остальных до настоящего времени не установлено. Следователями и следователями -криминалистами регионального следственного управления совместного с сотрудниками полиции, краевого МЧС, службы спасения и волонтерами организованы поисковые мероприятия с применением специальных технических средств», — сказано в сообщении ведомства.