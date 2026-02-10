Один человек погиб, четверо пострадали в результате столкновения «Газели» и автокрана-эвакуатора на трассе в Амурской области. Об этом сообщает прокуратура региона в телеграм-канале.

ДТП произошло на 16-ом км автодороги «подъезд к городу Свободный». В прокуратуре отметили что, по предварительной информации, водитель «Газели» не выдержал дистанцию до впереди идущего автокрана-эвакуатора и столкнулся с ним.

«В результате ДТП пострадали 4 пассажира автомобиля «Газель», они доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «Газель» скончался в больнице», — сказано в сообщении прокуратуры.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Накануне восемь человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Москве на Ленинском проспекте.