Временная приостановка Словакией приема заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам не отразится на выездном туризме. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Егор Кайль.

Он напомнил, что Словакия не входит в список популярных у российских путешественников направлений. По словам эксперта, в большинстве случаев эта страна фигурировала в перечне комбинированных маршрутов по Центральной Европе.

Помимо этого, на Словакии останавливали свой выбор туристы, совершающие поездки в оздоровительных целях, а также любители горнолыжного и экскурсионного отдыха, добавил эксперт.

В сложившейся ситуации российские путешественники, которые хотели отправиться на отдых именно в эту страну, скорее всего просто сделают выбор в пользу других государств Шенгенской зоны, где все еще принимают заявления от граждан России на оформление туристических виз, пояснил Кайль.

Ранее представители оператора словацких визовых центров в России BLS International Services Limited заявили, что в июле и августе будет действовать временная приостановка приема заявлений от россиян на оформление шенгенских виз по всем целям поездки, за исключением спорта.

Позднее в посольстве Словакии в Москве пояснили ТАСС, что выдача туристических виз гражданам России не приостанавливалась, однако из-за возможностей диппредставительства республики «и текущих приоритетов» сроки подачи заявлений в летние месяцы «были скорректированы».

Словацкие дипломаты уточнили, что в текущей ситуации приоритет отдается «отдельным категориям заявителей», в частности студентам, которые должны приступить к учебе в сентябре, а также участникам спортивных мероприятий.