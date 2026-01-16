В России может вырасти число краж и грабежей на фоне подорожания серебра на бирже, считает криминалист Михаил Игнатов. В разговоре с Life.ru он отметил, что особенно сильно насторожиться стоит владельцам ломбардов и радиомастерских.

По его словам, криминальные элементы внимательно следят за всем, что дорожает и пользуется спросом. Особое внимание на безопасность стоит обратить владельцам ломбардов, в которые приносят вещи из золота и серебра. Насторожиться стоит и сотрудникам радиомастерских, откуда преступники могут похитить содержащие серебро детали, подчеркнул эксперт.

«Конечно, можно ожидать всплеска квартирных краж, разбойных нападений на ломбарды, которые скупают серебро и золото, на мастерские, где ремонтируют в большом количестве всякие предметы радиоэлектроники», — рассказал собеседник Life.ru.

Игнатов предостерег и простых граждан, которые держат драгоценности дома. Он посоветовал усилить охрану жилища: подумать над более надежным хранением украшений или установкой видеонаблюдения. Такие меры, по его словам, необходимы в том числе и для защиты от детей, которые тоже склонны «стащить и продать» что-то у родителей ради карманных денег.

14 января цены на серебро на бирже обновили новый исторический максимум, приблизившись к отметке в $94 за унцию. Как отмечает The Wall Street Journal, цена на фьючерс подскочила из-за неопределенности, которая возникла на фоне противостояния президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы США (аналог Центробанка) Джерома Пауэлла, в отношении которого прокуратура Колумбии начала уголовное расследование. На цены также влияют и протесты в Иране, продолжающиеся с конца декабря 2025 года.

Уже 15 января стоимость драгметалла упала на 7,4% — до $86,2935 за унцию на минимуме. Bloomberg писал, что резкое падение цены фьючерса обусловлено бурным ростом предыдущих дней — с 8 января цена непрерывно повышалась, следует из данных торговых площадок.

Всего за 2025 год серебро подорожало на 141%, а аналитики отмечали крупный дефицит на физическом рынке на фоне промышленного спроса на драгметалл.