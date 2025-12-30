Система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу еще 160 тысяч бутылок напитка Aloe Vera, в отношении которого Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки. Общее количество изъятой из оборота продукции этого бренда достигло 298 тысяч единиц, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).

Соответствующее решение принято после того, как в ходе лабораторных исследований регулятором в напитке были обнаружены химические компоненты, не заявленные в его составе.

Поводом для проверок Роспотребнадзора стала публикация в СМИ о случае, произошедшем 26 декабря, когда ребенок в Новой Москве получил ожог гортани после употребления напитка Aloe Vera. Отец пострадавшего рассказал, что от бутылки исходил резкий, отталкивающий запах.

После этого сотрудники одного из магазинов сети «Магнит» в Москве вскрыли партию напитка и обнаружили ацетон в четырех бутылках с датой изготовления 11 августа 2025 года. По данному факту Следственный комитет возбудил проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор запретил реализацию опасной партии и выдал предписание владельцу сети «Магнит» — АО «Тандер». В ответ пресс-служба торговой сети заявила, что уберет из ассортимента всех магазинов все напитки Aloe Vera.

Кроме того, регулятор потребовал от оператора системы маркировки «Честный знак» (ООО «Оператор‑ЦРПТ») и Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) остановить продажи этого напитка на онлайн-площадках. В тот же день для продажи было заблокировано 138 тысяч бутылок Aloe Vera как в офлайн-магазинах, так и в интернете.

По данным телеграм-канала Mash, на некачественный продукт жаловались и ранее: в январе 2025 года у жителя Рязани после его употребления возникла сильная боль в животе, в октябре петербуржец сообщил о привкусе «бензина и химозы», а в ноябре на неприятный запах обращали внимание московские покупатели.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают версию о возможной миграции вредных веществ из упаковки в сам напиток, что привело к изменению его состава. В пяти образцах продукции с разными датами изготовления (11 августа, 5 октября, 10, 12 и 21 декабря 2025 года) были обнаружены летучие органические соединения (ЛОС).

Летучие органические соединения (ЛОС) представляют собой обширную группу химических веществ на основе углерода. Их ключевая особенность — высокая способность к испарению при обычной комнатной температуре. Источниками ЛОС могут быть как продукция человеческой деятельности (например, краски, лаки, бытовая химия, косметика, мебель), так и природные объекты, в частности растения. Воздействие этих соединений на организм может вызывать ряд негативных симптомов: головную боль, головокружение, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.

До завершения расследования и получения окончательных выводов ведомство рекомендует гражданам воздержаться от употребления напитка Aloe Vera.