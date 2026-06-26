Решения собора Украинской православной церкви, который в 2022 году провозгласил самостоятельность и независимость от Московского патриархата, были «неоднозначными с канонической точки зрения» и «до сих пор требуют оценки». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал заместитель председателя Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, в УПЦ по-прежнему есть «епископы, которые поминают Святейшего Патриарха».

«Киевские власти заставили Украинскую православную церковь провести так называемый Феофаниевский собор (он прошел в Свято-Пантелеймоновском монастыре в урочище Феофания в Киеве. — Прим. RTVI), который принял достаточно неоднозначные с канонической точки зрения решения, которые до сих пор требуют какой-то оценки», — рассказал Вахтанг Кипшидзе RTVI.

Представитель РПЦ в беседе с RTVI не стал отрицать, что не все священники УПЦ согласны читать молитву о Святой Руси, которая просит о «победе».

«Вместе с тем нам также хорошо известно, что в Украинской православной церкви есть верующие, епископы, которые поминают Святейшего Патриарха и рассматривают единство Церкви как некую абсолютную ценность, которая выше разделений между государствами и выше войн, политических распрей и всего, что с этим связано», — отметил Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, «эта молитва максимально далека от политики», и в ней «ничего нет ни про какой победный конец».

27 мая 2022 года в Киеве состоялся собор Украинской православной церкви (УПЦ), провозгласивший ее полную самостоятельность и независимость от Московского патриархата. УПЦ (ранее именовалась УПЦ МП) отказалась от статуса подчиненной Московскому патриархату и перестала считать себя связанной постановлениями РПЦ МП.

При этом в решении собора нет понятия «автокефалия» из канонического церковного права, и речи об уходе в раскол и о разрыве евхаристического общения не идет.