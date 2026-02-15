Четыре человека пострадали при возгорании нефтяной скважины в Нефтегорском районе Самарской области, сообщает телеграм-канал Baza. Информацию о пожаре подтвердили местному изданию 63.RU в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

По данным «Базы», все пострадавшие — мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения — госпитализированы в центральную больницу Нефтегорского района. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные, по оценке медиков, — в состоянии средней степени тяжести.

В центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области уточнили, что тушить возгорание на нефтяной скважине выезжали сотрудники ПСО 36 противопожарной службы Самарской области и областного управления МЧС. В общей сложности ликвидацией пожара занимались 19 человек, были задействованы семь единиц техники. По данным экстренной службы, пламя распространилось на 20 кв. метров.

В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 11:00 по местному времени.

«При обслуживании скважины, находящейся на ремонте, произошло возгорание подъемного агрегата для ремонта скважин в 5 км северо-восточнее Нефтегорска», — говорится в заявлении ведомства.

На ликвидацию пожара ушло меньше часа, добавили в экстренной службе.

Около года назад схожий инцидент произошел на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области. При ремонте на одной из скважин произошел ГНВП — непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность, из-за чего возникло возгорание. Пострадали два человека.