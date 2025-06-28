В поселке Ровное Саратовской области трое детей отравились неизвестными ягодами, двое из них умерли. Об этом сообщает местное информагентство «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в администрации Ровенского района.

По его словам, 24 июня трое детей из одной семьи — девятилетняя девочка и ее братья, семилетний и двухлетний, — ходили собирать ягоды и «наелись неизвестных плодов». На следующий день у них проявились симптомы пищевого отравления — тошнота, рвота и боли в животе.

Скорую пострадавшим вызвали только 26 июня. Телеграм-канал «ЧП Саратов» поясняет, что промедление с обращением к медикам было вызвано в том числе отсутствием дома матери, которая незадолго до этого родила шестого ребенка и еще лежала в роддоме.

Вскоре после госпитализации младший из детей — двухлетний мальчик, находившийся в бессознательном состоянии уже на момент приезда медиков, — скончался. Его семилетний брат умер в районной больнице в ночь на 28 июня. Их сестра находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как тяжелое.

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило по факту смерти детей уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Прокурор региона Сергей Филипенко поручил Ровенской районной прокуратуре провести проверку, дать оценку соблюдению прав несовершеннолетних и действиям должностных лиц органов системы профилактики, а также взять под контроль ход расследования уголовного дела.

Напомним, в сентябре 2024 года в поселке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края инсектицидом отравилась вся семья — отец, беременная мать и четверо детей. Дети умерли в больнице один за другим, родителей выписали.

Следствие пришло к выводу, что ядовитое вещество попало в еду, когда отец распылял в жилых помещениях дихлофос для борьбы с насекомыми. Ему вменили причинение смерти по неосторожности, он находится под подпиской о невыезде. Его жена благополучно родила пятого ребенка, на здоровье которого отравление не повлияло. Однако через три месяца младенец скончался, захлебнувшись рвотными массами.