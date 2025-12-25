На севере Иркутской области появятся шесть «трезвых сел». С 1 сентября 2026 года в них полностью запретят розничную продажу алкоголя, сообщает пресс-служба правительства региона.

В список вошли населенные пункты Тарасово и Юхта Казачинско-Ленского района, Банщиково и Салтыкова Киренского района, Слюдянка Мамско-Чуйского района и Миллерова Нижнеудинского района.

Запрет вводится на основании обращений глав этих муниципальных образований. Большинство местных жителей также поддержало принятие этой меры, отмечает пресс-служба правительства Иркутской области.

Власти объясняют запрет на розничную продажу алкоголя необходимостью снизить потребление такой продукции, поскольку «в отдаленных от областного центра населенных пунктах, как правило, складывается более негативная тенденция с употреблением спиртных напитков, что влияет на здоровье и качество жизни населения».

Ограничения не коснутся кафе и ресторанов, в которых алкогольная продукция продается при оказании ими услуг общественного питания.

В конце ноября Мособлдума приняла закон о временном ограничении на продажу алкоголя для кафе, баров и других предприятий общественного питания, расположенных во дворах жилых домов. С 1 марта 2026 года они смогут реализовывать спиртное только в промежуток с 13:00 до 15:00.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов назвал эту меру «продолжением выстроенной <…> стратегии по ограничению реализации алкоголя». Кроме того, по его словам, продажа спиртного в дворах «серьезно волнует» жителей Подмосковья, от которых поступало «много обращений». Также это ограничения является инструментом для борьбы с «псевдокафе», являющихся «очагами правонарушений, мусора и шума».

«Наша задача — убрать алкоголь из дворов. Те представители бизнеса, которые учитывают интересы жителей, смогут продолжать работу, например, продавая продукты питания», — написал Брынцалов в своем телеграм-канале.

Это не первый запрет, связанный с алкоголем, который вводится в Подмосковье. Ранее было введено ограничение на розничную продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах. Теперь продавать спиртные напитки могут только точки, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги.

Помимо этого, с 1 сентября запрещено продавать спиртное в объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах, с 23:00 до 8:00. Исключение сделано для ресторанов.