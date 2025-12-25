Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о приостановлении эксперимента по онлайн-продаже алкоголя, энергетиков и табака. Копия письма на имя главы правительства есть в распоряжении RTVI.

«Противоречит политике России»

В обращении говорится, что в России планируется проведение пилотного проекта по онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе алкоголя, энергетиков и табака. Предполагается, что эти товары можно будет приобрести дистанционно при обязательном подтверждении возраста покупателя через Единую биометрическую систему.

Авторы письма настаивают на том, что эксперимент по онлайн-продаже алкоголя и сигарет должен быть прекращен решением правительства в связи с тем, что «в рамках реализации экспериментального правового режима выявлены непредвиденные риски, влекущие за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, причинение вреда интересам государства».

Останина и Гусев просят Мишустина прекратить проведение пилотного проекта и «не допускать в дальнейшем противоречащих политике российского государства экспериментов, ставящих под угрозу здоровье, демографические показатели и традиционные духовно-нравственные ценности многонационального российского народа».

«Увеличение продаж энергетиков, а также алкоголя и табачных изделий, несомненно, последующих за завершением этого проекта через дистанционную продажу этих, чрезвычайно вредных для населения России товаров, как утверждают официально организаторы и исполнители данного проекта, полностью противоречит политике России, в том числе и в ограничении потребления населением, а особенно несовершеннолетними, газированных напитков, в том числе энергетических, алкоголя и табака», — говорится в обращении.

В России есть возможность реализовывать инициативы, призванные продемонстрировать преимущества биометрии, не увеличивая при этом потребление гражданами вредных для их здоровья товаров, уверены депутаты. По их мнению, биометрические технологии можно применять при онлайн-продаже товаров для взрослых или иных товаров, «не наносящих катастрофического ущерба здоровью населения».

Эксперимент по дистанционной продаже алкоголя стартует с безалкогольных энергетических напитков, рассказал в октябре заместитель гендиректора «Центра биометрических технологий» Владислав Святик. Во втором и третьем кварталах 2026 года Минцифры планирует провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина на маркетплейсах. Дистанционную продажу всего алкоголя и сигарет с использованием биометрии могут запустить в 2027 году, отмечал Святик. В ходе круглого стола с участием депутатов представители Минцифры и «Центра биометрических технологий» указали, что пилотный проект по онлайн-продаже алкоголя реализуется на основании указания президента России Владимира Путина от 2 июля 2025 года.

За что критикуют эксперимент

Как отмечается в письме Останиной и Гусева, при проведении такого эксперимента нужно в обязательном порядке ввести экспериментальный правовой режим (ЭПР). Однако на сайте Минцифры, который выступает ответственным исполнителем проекта, открытая информация о рассмотрении предложения по введению такого ЭПР отсутствует, что является нарушением законодательства, подчеркивают депутаты. В то же время там также нет утвержденной правительством программы экспериментального правового режима.

Авторы обращения просят Мишустина направить им документы, которые должны быть подготовлены при установлении любого ЭПР. В частности, депутатов интересует, на каком основании принято решение о реализации пилотного проекта по онлайн-продаже алкоголя, несмотря на прописанный в законодательстве прямой запрет применения ЭПР в отношении Федеральных законов, в которых прямо не указана возможность применения такого режима.

Кроме того, парламентарии просят главу правительства предоставить им программу экспериментального правового режима. Она, среди прочего, должна содержать срок действия ЭПР, указание на территорию, в рамках которой он установлен, оценку рисков причинения вреда жизни, здоровью или имуществу, ущерба обороне и (или) безопасности государства и иным охраняемым федеральным законом ценностям, а также меры по их минимизации.

Против легализации дистанционной торговли алкоголем выступил Минздрав, писал «Коммерсант». В ведомстве указали, что такой эксперимент противоречит госполитике по снижению потребления спиртного и целям стратегии развития здравоохранения до 2030 года. В то же время запрет онлайн-продаж алкоголя эффективно снижает доступность такой продукции, а также связанные с ее потреблением медицинские и социальные риски, включая смертность, травматизм и преступность, подчеркнули в министерстве.

Дистанционная продажа спиртосодержащей продукции на маркетплейсах противоречит государственной политике по снижению ее потребления среди населения и профилактике алкоголизма, заявил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Это принципиальная, последовательная позиция, направленная на достижение национальных целей развития в части сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержки семьи», — сказал он о позиции Минздрава.

В АНО «Цифровой мир» опасаются, что легализация онлайн-продажи алкогольных напитков усложнит борьбу с нелегальными интернет-площадками, маскирующимися под легальные сервисы. В свою очередь представители отрасли настаивают на том, что дистанционная торговля спиртным не приведет к резкому росту потребления. По их мнению, современные цифровые инструменты, в том числе биометрия, позволяют надежно контролировать возраст покупателей.

С критикой пилотного проекта по онлайн-продаже алкоголя также выступили в РПЦ. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил мнение, что инициатива «приведет в итоге к ослаблению, а возможно и утрачиванию роли государства в данной сфере по контролю за оборотом продукции».

«Онлайн-торговля такими товарами (энергетиками, сигаретами и алкоголем — прим. ТАСС) должна жестко контролироваться, и вся продажа такой продукции должна быть только в офлайне, поскольку биометрическая система защиты не может исключить злоупотребления по продаже продукции с ограниченным доступом», — сказал иерей (цитата по ТАСС).

По мнению Лукьянова, от эксперимента «в первую очередь пострадают несовершеннолетние, молодежь, молодые родители с детьми».