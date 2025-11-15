Госдума обсуждает возможное введение ограничений на продажу детям продукции, имитирующей алкоголь. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в последние годы продажа такой продукции возросла. Причем, по оценкам экспертов, безалкогольное пиво и вино покупает каждый пятый несовершеннолетний: около 6% детей в возрасте 10-13 лет, порядка 21% — в возрасте 16-17.

Володин считает, что употребление таких напитков негативно влияет на психику подростков и вредит их здоровью. По мнению врачей, имитирующая алкоголь продукция формирует у детей:

пристрастие к специфическому вкусу алкогольных напитков;

определенный ритуал, который ассоциируется с удовольствием и «имитацией поведения взрослого»;

нездоровый интерес к алкоголю.

«Это не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд. <…> В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — пояснил Володин.

Ранее создатель общественного движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил запретить продажу алкоголя с декабря на весь период новогодних праздников. По его словам, такая мера может позитивно сказаться на демографии и семейных ценностях, поскольку люди якобы «обратят внимание на семью, <…> займутся спортом, начнут читать книги».

По мнению Болоянгова, ограничения необходимо вводить на федеральном уровне. Вместе с тем общественник признает, что часть населения и производители алкоголя такую инициативу могут не принять.

Единая межведомственная информационно-статистическая система в сентябре сообщала, что потребление алкоголя в России сократилось до минимального уровня с 1999 года — 7,84 литра в год на человека.

Реже всего россияне пьют алкоголь на Северном Кавказе. В частности, в Чечне его потребление составило 0,13 литра на душу населения в год, в Ингушетии — 0,62, в Дагестане — 0,89, Кабардино-Балкарии — 2,25, в Карачаево-Черкесии — 2,63. Жители Москвы в среднем пьют 4,91 литра, а Санкт-Петербурге — 6,55 литра.