Глава центра разработки национальной алкогольной политики и председатель «Национального союза защиты прав потребителей» Павел Шапкин рассказал, что реальный уровень потребления алкогольной продукции в России сильно ниже официальной статистики. В интервью Life.ru он сообщил, что взятая для сравнения статистика 1999 года не совсем соответствует текущей ситуации.

РИА Новости 21 октября со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы сообщило, что в сентябре потребление алкоголя в России упало до 7,84 литра в год на душу населения, что обновило минимум с 1999 года.

По словам Шапкина, эти данные не совсем корректны. Он уточнил, что обязательная маркировка алкогольной продукции появилась лишь в 2005 году — это вывело около 20% товаров из тени. Например, в тот период, пиво не учитывали при подсчете потребления алкоголя.

Официальная же маркировка пива и пивных напитков была введена лишь в 2024 году. Объемы потребления пива выросли за счет введения региональных марок и системы акцизных складов — это сказалось на официальных данных.

Эксперт отметил, что данные о потреблении алкоголя должны совпадать со статистикой смертности и отравления от него. По его словам, в 1999 году, с которым сравнивали статистику последних лет, смертность от алкогольных отравлений составляла 18 тыс. человек, в то время как сейчас называют цифру около 8 тыс. человек в год.

Он подчеркнул, что количество ликеро-водочных заводов в стране с 1999 года также значительно снизилось — с 850 до 150.

«Это подтверждает, что алкоголя потребляется примерно в два раза меньше, чем в 1999 году, при том что сейчас он учитывается гораздо лучше», — рассказал Шапкин.

В марте 2025 года стало известно, что объемы производства водки в России за январь текущего года упали на 26,3%. По данным, Росалкогольтабакконтроля (РАТК), по сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство водки снизилось до 7,6 млн декалитров, пива и сидра — до 19,9 млн дал.

Как писал «РБК-Вино», это связано с повышением акцизов и минимальной розничной цены на бутылку водки и кампаниями против алкоголя в регионах.

В октябре Росстат также опубликовал отчет, согласно которому в Вологодской области после введения «сухого закона» выросло потребление алкоголя. Согласно статистике, с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя на душу населения в регионе выросло с 7,7 литра до 9,65 литра.

При этом в мае губернатор Вологодской области Григорий Филимонов говорил, что в регионе с марта закрылось 244 алкомаркета, объемы потребления при этом упали на 20%. По его словам, за время действия ограничений в регионе стали реже фиксировать алкогольные отравления и психозы, госпитализации в нетрезвом состоянии, вызовы скорой помощи пьяным людям.