Создатель общественного движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил запретить продажу алкогольных напитков с декабря и на весь период новогодних праздников. Об этом он заявил в интервью изданию «Абзац».

По его словам, отказ россиян от алкоголя на длительный период может положительно сказаться на демографии и семейных ценностях.

«Трезвые люди обратят внимание на семью, воспитание детей, займутся спортом, начнут читать книги и очень много полезного смогут сделать», — сказал Болоянгов.

Он также отметил, что запрет должен вводиться сразу на федеральном уровне, а не тестироваться в отдельных регионах. В качестве исторического примера Болоянгов напомнил ограничения на продажу алкоголя в 1985 году, заявив, что тогда это якобы привело к снижению смертности и росту рождаемости.

По мнению общественника, государству будет непросто принять такую меру из-за возможного сопротивления со стороны производителей алкоголя и части общества.

На региональном уровне ограничения уже действуют: в ряде субъектов России продажа алкоголя в новогодние дни ограничена. Например, в Башкирии спиртное нельзя купить 3—5 января с вечера до утра, а 6 января продажа запрещена после 17:00. В Свердловской области ограничения вводятся 1, 6 и 7 января — в эти дни в центре Екатеринбурга действует полный запрет на продажу алкоголя.

Кроме того, во всех регионах России действует единое правило: розничная продажа алкогольной продукции запрещена в ночное время — с 23:00 до 8:00.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, потребление алкоголя в России находится на минимальном уровне с 1999 года. В среднем за последние 12 месяцев оно составило 7,84 литра на человека. Наименьший показатель отмечен на Северном Кавказе — 0,13 литра, в Москве — 4,91 литра, в Санкт-Петербурге — 6,55 литра.